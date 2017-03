Santa Marta: Tensión entre alcalde y gobernadora por demolición del estadio Eduardo Santos

Para la demolición del escenario deportivo, que fue cedido por la gobernación al distrito en el 2015, no habría recursos antes del inicio de los Juegos Bolivarianos, según señaló la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán.

La gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zuñíga, solicitó a los diputados de la asamblea que la acompañen en su decisión de no permitir que el distrito avance con la demolición del Estadio Eduardo Santos, de la ciudad de Santa Marta, luego de que el alcalde Rafael Martínez señalara durante un recorrido de medios que “la Gobernadora debe preocuparse más por la salud y la educación del departamento”.

Cotes de Zúñiga respondió a ese comentario, señalando al Alcalde de irrespetuoso. "Yo como Gobernadora sí puedo intervenir en Santa Marta. Santa Marta es un municipio del departamento del Magdalena y eso no me lo puede prohibir nadie. Me da mucha pena con el Alcalde que me mande a que este pendiente de la salud y la educación, porque yo sí estoy pendiente de esto. En la educación subimos un 4 % y en la salud hay que ver los adelantos”.

El tono de la polémica ha venido subiendo desde hace varios meses, cuando la alcaldía anunció que el actual estadio sería demolido para dar paso a la construcción de una arena deportiva y de eventos, la cual tendría tres coliseos donde se practicarán diez disciplinas deportivas, en un área de seis hectáreas.

Sin embargo, la construcción del nuevo estadio, con capacidad para 28 mil espectadores, continúa avanzando en el sector de Bureche, en un lote de 9 hectáreas, de las cuales 6 serán usadas para espacio público. Pese a que ayer la directora de Coldeportes aseguró que no hay recursos para la demolición del Eduardo Santos y la construcción de la arena de eventos.

"Ahí se iban a hacer unas arenas que nos costaban 10 mil millones de pesos y ya no tenemos recursos. Como no hay dinero, el estadio no se va a demoler. Luego de los Bolivarianos, la alcaldía decidirá qué decisión tomar", puntualizó la funcionaria.