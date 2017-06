Santos anuncia nuevas coberturas de crédito para viviendas

Desde Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos anunció en el congreso de Asobancaria la puesta en marcha de un nuevo programa de vivienda, que se verá reflejado en 40.000 nuevas coberturas de crédito de vivienda estimadas entre $99,6 millones hasta $320,9 millones, con subsidio a la tasa de interés del 2.5%.



El Gobierno busca con este programa impulsar la construcción y compra de vivienda para la clase media, que representa el 50% de las ventas a nivel nacional



"Este nuevo programa busca complementar el esquema actual Frech No VIS, que entre el 2016 y 2017 ha ofrecido 50.000 coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional para viviendas nuevas con un valor desde 135 hasta 335 Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso se debe traducir en más construcción”, dijo el presidente Santos.



Anunció, además, que preparan desde el Gobierno la concesión de 20.000 cupos adicionales que cubrirán el 2018 y el 2019.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que el programa será de fácil acceso para cualquier colombiano, y que estimulará el crecimiento económico nacional.



"Cuando una familia toma un crédito hipotecario para una vivienda nueva, por ejemplo, por $320 millones a 15 años, a una tasa de interés de 12,5 % anual, la cuota mensual fija le queda en $2,8 millones. Con el nuevo programa, estas familias podrán contar con una cobertura de 2,5 % en la tasa de interés que le cobra la entidad con la que financie la compra, lo que significa que el Gobierno subsidiará en promedio $400.000 de la cuota mensual, durante los primeros 7 años", explicó Cárdenas.



Para el Ministro, con este proyecto, le brindan un impulso a la construcción de vivienda No VIS, que espera, se vea reflejada en un mayor crecimiento económico.



“Lo anterior significa que el número de los encadenamientos que se genera con otras actividades económicas es mayor y que, gracias a esta medida, contribuiremos al crecimiento y la generación de empleo, no sólo en la construcción, sino en otros sectores”, precisó.



El segmento que se adiciona (335-435 SMMLV) representa alrededor del 9% de las ventas anuales del mercado de vivienda, lo que quiere decir que se dinamiza un rango de $4,5 billones en inversiones.



"Los interesados no debieron haber sido beneficiarios de ningún programa de vivienda del Gobierno Nacional y la vivienda a adquirir debe ser nueva y costar entre 135 y 435 SMMLV", dijo el Ministro de Hacienda.