Se cumplen seis años de impunidad del crimen de la pequeña Andrea Marcela García

En la vía Tunja - Villa de Leyva, el 6 de octubre de 2012, fue hallado en una maleta el cuerpo sin vida de Andrea Marcela García, una niña de 12 años de edad. Los hechos conmovieron a todo el país cuando se supo que antes del crimen, la menor había sido torturada por sus victimarios.

Enfelberto García, padre de Andrea Marcela García, dice que han pasado muchos años esperando que la justicia opere y no han recibido resultados que lleven a la captura de los responsables del asesinato.

“Seis años y va uno a la Fiscalía y responden que están trabajando, pero no hay resultados de nada”, cuenta Enfelberto García.

El padre afirma que, quizás porque no tiene dinero, su caso pareciera quedar en el pasado: “no sabemos si están o no investigando, como uno no tiene plata”.

García también pide a la Fiscalía General de la Nación que el caso no quede en la impunidad y que, si es necesario, envíen un funcionario de Bogotá para que se haga cargo de la investigación.

El hombre también pidió a los tunjanos salir este 1 de octubre para que lo acompañen a marchar hacia las instalaciones de la Fiscalía, con el fin de pedir que el crimen de su hija no sea archivado.