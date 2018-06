Se hicieron porque Barranquilla puso la mayoría de la plata: Char sobre Centroamericanos

El presidente Juan Manuel Santos, en una de sus visitas a la capital del Atlántico, hizo el anuncio, pero el dinero nunca llegó.

Por su parte, Char aseguró que si el distrito no hubiera puesto el dinero, la realización de los juegos hubiera estado en peligro.

“Los juegos se hicieron porque Barranquilla puso la mayoría de la plata, si no, no se hacen. Barranquilla afortunadamente le cumplió a los Centroamericanos, pero le cumplió a Colombia que es lo más importante. Barranquilla no le falla a nadie”, señaló el mandatario distrital.