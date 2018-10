Se mantiene influenza equina en algunos municipios de Caldas

Víctor Manuel Toro, funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Manizales, indicó que persiste la influenza equina en algunos municipios del departamento de Caldas. A la vez, asegura que algunos equinos no se moverán de sus lugares de origen para la cabalgata del próximo sábado 13 de octubre en Manizales, para evitar mayores brotes de esta enfermedad.

El funcionario advirtió que pese a que en varios municipios de Caldas, incluso en Manizales, se tuvo en cuarentena a ciertos equinos, este brote se erradicó en gran parte de Caldas.

“En algunos municipios de Caldas persiste el brote de influenza equina y, por ende, se mantiene la cuarentena en los caballos. De esta manera, no se permite la movilización de los equinos hacia las zonas donde no se registra la enfermedad y a la vez, con la guía de movilización, no se permite que estos sementales sean movidos de sus zonas hasta que registren que no tienen ninguna enfermedad”.

Desde el Concejo de Manizales, el corporado Jhon Hemayr Yepes, relata que la cabalgata que se realizará en Manizales el próximo sábado con motivo del cumpleaños de la ciudad no cumple con horarios y registros de sanidad para los equinos.

“En algunos municipios de Caldas se mantiene la cuarentena equina, debido a la fiebre en algunos caballos. Por ende, desde el Concejo se le pide a la Secretaría de Gobierno que cumpla con las resoluciones de ley, pero repetitivamente se ve cómo existe el comercio de animales en vía pública y esto es lo que se tiene que controlar para evitar que la enfermedad se propague. Además, que se tenga un cierre de fronteras para que los equinos sanos no sean contagiados con posibles animales que registren enfermedades y no hayan sido detectados”, advirtió Yepes.

En Manizales se contará con servicio de veterinarios y mecanismos de emergencia ante cualquier anomalía que se registre en la cabalgata del próximo 13 de octubre. En la cabalgata se estima que más de 300 caballistas hagan presencia en este evento, que hace parte de las actividades del cumpleaños 169 de la capital del departamento de Caldas.