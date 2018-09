Según Anthoc, más del 75% de hospitales en Atlántico están en alto riesgo financiero

En diálogo con La W, Heriberto Tovar, presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, seccional Atlántico, señaló que más del 75% de los hospitales en el departamento se encuentran en alto riesgo financiero.

“No hicieron la tarea para poder entrar en plan de saneamiento fiscal y financiero, no hicieron las gestiones necesarias por cumplimiento de unos requisitos que sigue el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda para poder entrar en plan de saneamiento, por lo tanto quedaron por fuera. Al quedar por fuera del plan de saneamiento, no hay inversiones para estos hospitales y estos cada día están en condiciones más indignas (…) no hay insumos, sin alimentación”, expresó Tovar.

Debido a la situación, varios trabajadores pertenecientes a las entidades de salud que están en crisis decidieron tomarse el piso 11 de la Gobernación del Atlántico. Tras la protesta, se reunieron con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para buscar una salida a la crisis hospitalaria que vive el departamento.

“Que sea más del 70% es preocupante. Es incierto el futuro de estos hospitales, porque si el gobernador no toma decisiones concretas y de fondo, no sé qué va a pasar”, advirtió Tovar.

Uno de los acuerdos de esta reunión es que los gremios sindicales participen en cada una de las juntas de cuatro hospitales de segundo y cuarto nivel, que son de la línea departamental. Así, el 12 de octubre, cuando tengan el diagnóstico de la problemática, este será presentado ante el gobernador para que se tomen decisiones concretas al respecto.