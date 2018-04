Seis concejales de Bucaramanga atendieron a llamado y se fueron cinco minutos después

Seis concejales de la coalición minoritaria del Concejo de Bucaramanga respondieron el llamado a lista y se retiraron del recinto.

Se trata de los concejales Arturo Zambrano, Jorge Flórez, John Claro, Wilson Ramírez, John Marcell y Cleomedes Bello.

“Los concejales vienen a firmar y se van, y cada sesión le cuesta a los mismos ciudadanos 485.000 pesos que gana cada concejal. Parece que no les preocuparan las cifras de inseguridad que tenemos en la ciudad”, aseguró Fabián Oviedo, concejal ponente de esta sesión.

La sesión de este 25 de abril debatía el grave problema de inseguridad que se vive en la ciudad. Según cifras presentadas por el concejal Fabián Oviedo, quien era el ponente de este miércoles, en lo que va corrido del año, hay 400 menores infractores reincidentes.

La W conoció que los concejales estaban molestos con Oviedo, que también hace parte de esta coalición, porque al parecer decidió hacer esta proposición solo.

Por su parte, Arturo Zambrano, uno de los concejales de la minoritaria, aseguró: “Este debate no estaba programado para hoy, teníamos entendido que era uno del pulmón de la Normal. Por eso, en forma de protesta, nos salimos (de la sesión). Hay que hacer la precisión y es que no nos la pagan porque no firmamos, solo atendimos el llamado a lista”.

“Desde ayer nos enviaron la citación, o sea que no puede decir que se llevó la sorpresa. Si tienen una pelea interna en la coalición, no podemos dejar que afecte a todo el Concejo”, aseguró el concejal liberal, Wilson Mora.