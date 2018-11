Seis Municipios de Córdoba realizarían clases a medias por amenazas de grupos ilegales

El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Ermen Martínez, denunció que hoy miles de estudiantes reciben clases a medias en al menos seis municipios de los 30 que tiene el departamento debido a las presiones de grupos armados ilegales.

Según lo indicado, cerca de 38 educadores han denunciado amenazas este año en Córdoba.

“A los maestros los están extorsionando, los están amenazando y nosotros lo que estamos reclamando es a las escuelas como territorios de paz. Lastimosamente en Puerto Libertador y no solo en Puerto Libertador nuestros maestros no pueden trabajar en paz, no pueden trabajar libremente por las amenazas de estos grupos ilegales alzados en armas. A estos grupos les decimos que nos dejen trabajar, nosotros somos educadores”, advirtió el sindicalista.

Agregó que espera el Gobierno Nacional pueda intervenir para que haya calidad educativa en los puntos más apartados del departamento de Córdoba.

“Tenemos cuatro municipios en términos críticos pero es que en todo el departamento hay preocupación pero los municipios son Puerto Libertador, Los Córdoba, aquí hay algunas amenazas como también en Puerto Escondido, Planeta Rica y por eso estamos pidiendo al Gobierno Nacional que vele por los derechos de la sociedad y en especial el magisterio”, establece el educador.

Así mismo, manifestó que en zonas como Tierralta y San José de Uré, también se registran intimidaciones.