Sellan construcciones ilegales en Montería

Según el secretario de Planeación de Montería, Miguel Abuchar, entre dos y tres obras son selladas diariamente en la capital cordobesa por falta de licencia de construcción.

El funcionario indicó que los controles sobre las construcciones se han incrementado debido a la tragedia registrada a finales de abril en Cartagena, tras el desplome de un edificio que dejó 21 muertos y 22 personas más heridas.

“La semana pasada fueron más de nueve y esta semana llevamos cuatro obras. Eso es pan de cada día. El mensaje es que no hay que cuidar solo las obras grandes y sí, lo ocurrido en Cartagena fue con una obra grande, con un edificio de seis u ocho pisos. Pero como digo yo, una placa se puede caer en una casita pequeña de dos pisos y si hay personas abajo también hay calamidad”, señaló el funcionario.

Así mismo, expresó que la ilegalidad no puede prevalecer en uno de los sectores que ha venido creciendo en la ciudad de Montería como lo es la construcción.

“Lo que pasa es que todavía se sigue construyendo de una manera muy informal donde no sacan licencia de construcción. Entonces, si no sacan licencia, no ha pasado por revisión de absolutamente nada y se construye para ahorrarse unos pesos y creyendo que cualquier maestro de obra puede hacer una casa bien, y por ahorrar dinero no saben el riesgo en el que están incurriendo ellos y sus vecinos”, afirmó el secretario de Planeación.