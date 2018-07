Sellan restaurante en El Rodadero por condiciones de insalubridad

Luego de conocerse a través del portal Seguimiento.co una denuncia ciudadana sobre precios exorbitantes en comida de mar que se le estaría ofreciendo a turistas en el sector de Bello Horizonte, la Unidad Defensora del Espacio Público realizó un operativo que culminó con el sellamiento del Restaurante Bar Delicias del Mar ubicado en la carrera primera del balneario turístico de El Rodadero.

En la inspección realizada por Secretaría de Gobierno Distrital, Instituto de Turismo y la Secretaría de Salud, se revisó la lista de precios, el Registro de Cámara de Comercio y Registro Nacional de Turismo del restaurante, documentos que se encontraban en regla, sin embargo, se encontraron irregularidades en la manipulación de alimentos.

"Se encontró presencia de cucarachas, falta de aseo y mal manejo de los alimentos por lo que la Secretaría de Salud ordenó el cierre de Delicias del Mar y no podrán ponerlo en funcionamiento hasta tanto tengan un plan de mejoramiento", aseguró el secretario de gobierno, Adolfo Bula.

El funcionario aclaró que si bien no hay pruebas de que este restaurante esté ofreciendo comida de mar con los precios excesivos, porque la carta que presentaron al momento del operativo no es igual a la que circuló en redes sociales, es necesario reconocer que hay redes de intermediarios en el sector turístico que realizan su propia carta para revender los productos que se ofrecen en restaurantes legales.

OTRAS REACCIONES

Por parte de los vendedores formales de El Rodadero, el cobro de precios exorbitantes a los turistas en la comida típica, ha generado rechazo y malestar.

Jorge Zamora, de la Asociación de Meseros del Norte del Rodadero, aseguró a La W que no comparte esos comportamientos: "me parece un abuso con los turistas porque no son los precios justos por un plato de comida. Una cazuela de mariscos bien preparada puede costar 30 o 25 mil pesos, no más. Con esos precios a la gente lo que le quedan son ganas de no venir más a Santa Marta".

Vale destacar que aunque los vendedores formales reconocen la reglamentación que prohíbe la venta y consumo de comidas en las playas de Santa Marta, se las ingenian para servirle a los turistas bandejas típicas con pescado y otros productos de mar, a expensas de ser descubiertos por las autoridades locales y que sus productos sean decomisados.

Iván Calderón, de la Promotora Turística ProRodadero, agregó que esta conducta corresponde a una contravención y tanto el turista como el mesero y el dueño del restaurante deben ser multados por incumplir el Decreto 376 que reglamenta el uso, zonificación y horarios de uso para las playas del distrito de Santa Marta.