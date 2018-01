Senador Horacio Serpa casi se va a los golpes en la gobernación de Santander

En un video quedó registrado el momento en el que el senador liberal Horacio Serpa iba entrando a la gobernación de Santander, cuando unos proveedores del Plan de Alimentación Escolar que estaban protestando, al parecer, lo habrían insultado.

El senador les dice en el video: “entonces vengo y nos damos en la jeta”, para lo que los proveedores le contestaron: “pues venga”.

“Iba entrando a la Gobernación y me involucraron en su gritería, yo les dije que no tenía nada que ver pero que respetaran a la gente, me empezaron a insultar y como siempre pongo la cara me devolví, me estaban insultando, yo soy tolerante pero ahí fui objeto de una agresión”, agregó el senador Horacio Serpa.

La gobernación le adeuda a los proveedores más de 8.000 millones de pesos por concepto del plan de alimentación escolar del año pasado.