Siderúrgica mexicana se va de Barranquilla por falta de garantía eléctrica

La empresa mexicana Deacero anunció que desiste de ubicarse en Barranquilla por falta de garantías eléctricas. La noticia fue confirmada a través de un aviso de prensa en el que se informa que luego de tres años de gestiones en la capital del Atlántico, y de comprar un terreno de 34 hectáreas en el corregimiento de Juan Mina, las directivas con sede en la ciudad de Monterrey han desistido de continuar con el proyecto.

“Simplemente que no se ha asegurado la conexión eléctrica, y al no tener energía no hay manera de hacer un proyecto siderúrgico. El tema no pasa por Electricaribe ni por Transelca, intentamos negociar con los predios vecinos la servidumbre de paso de la línea de energía, y hubo una especulación absurda. Entonces, la otra alternativa era hacerlo por servidumbre pública, o sea que el distrito y la gobernación sean quienes se encarguen de dar el paso a la línea eléctrica, pero hasta hoy eso no se ha conseguido. Entonces, es un tema que ya lo había ofrecido la alcaldía que iban a darnos una servidumbre pública, pues, hasta ahora no hay certeza de ese tema”, declaró a La W Óscar Ramírez, gerente Deacero Colombia.

Por su parte, Electricaribe aclaró que las dificultades de la empresa mexicana para instalarse en la zona de Juan Mina, por temas eléctricos, es un hecho ajeno a la compañía.