Sindicato de trabajadores de energía dice “No” a segmentación de mercado en Costa Caribe

En diálogo con La W, Hamilton Barreto, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), se mostró en contra de segmentar el mercado de la Costa Caribe. Además, aseguró que esto podía ser un fracaso debido a que traería muchos inconvenientes.

“Aquí se segmentó la empresa cuando existió Electricaribe y Electro Costa, y también se segmentó el mercado cuando se habló de Energía Social, Energía Empresarial y Electricaribe. Las tres cosas no dieron resultado”, explica Barreto.

El presidente del sindicato también señaló que, por el contrario, la solución está en realizar las respectivas inversiones, ya que si se presta un buen servicio de energía, los usuarios no tendrían problema en pagar la factura.

“Esto cerraría el circulo, prestas un buen servicio, el usuario se siente bien atendido a unos precios módicos, y al mismo tiempo se revestiría esto en los buenos pagos, los recaudos de la empresa harían un negocio efectivo”, agrega Barreto.

Además, indicó que algunos mercados en la región son más atractivos que otros, y esto generaría algunos conflictos: “Indudablemente, el mejor mercado lo hay en el Atlántico, inclusive se hablaría de Cartagena, pero la parte productiva es muy poca. Uno de los grandes problemas de la costa también es la extensión y el problema socioeconómico, la pobreza que hay en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba es un problema muy álgido”.

(Relacionado: Gerente de Electricaribe denuncia a estafadores que se hacían pasar por funcionarios)

Por último, declaró que aún la empresa de energía no debe pasar a manos de privados: “El gobierno en este momento tiene en sus manos la prestación del servicio, y nosotros creemos que por lo menos hasta que no se estabilice en unos 3, 4, 5 años, no sería viable que esto se lo entregaran nuevamente al sector privado, porque no fue solamente una empresa la que fracasó en la costa, aquí fueron cinco empresas que fracasaron en el sector privado con la prestación del servicio”.