Sobrecostos de hasta un 65% genera el cierre de la Medellín-Bogotá a los camioneros

El director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, Luis Orlando Ramírez, confirmó que el gremio necesita una pronta solución a la problemática ocasionada por el cierre total de la autopista Medellín-Bogotá, por un deslizamiento de tierra que se registra a la altura del kilómetro 14 + 350.

El dirigente gremial reveló que una gran cantidad de transportadores de carga que no ha podido llegar al Valle de Aburrá, están represados en Puerto Boyacá. Por ello, les solicitó a las autoridades de la Dirección de Transportes y Tránsito “que le permitan a estos transportadores llegar hasta algunos lugares. No todos van para Medellín, no todos tienen que pasar por el lugar del derrumbe, muchos de ellos van hasta el oriente antioqueño”.

Ramírez Valencia explicó que aunque acordaron con las autoridades hacer una filtración de los transportadores, ésta no fue bien elaborada, pues “la hicieron a partir de la cédula, lo que no consideramos pertinente porque la cédula no dice para donde voy o de dónde vengo. La cédula simplemente le dice a usted dónde nació”.

Por ello, recomiendan que se revise “el manifiesto de carga o tener confianza en el transportador y hacer una encuesta de base en la carretera para que permitan a los transportadores movilizarse. Sobre todo ahora que está tan próximo el fin de año y muchos de los transportadores quieren llegar hasta sus hogares”.

El director de ATC reveló que es “bastante notorio el incremento de tener que desviarse por Puerto Berrío. Es el doble del tiempo, de lo que normalmente se invierte en la ruta, y también es el 65 por ciento de costos adicionales. Costos que no asume en estos momentos, nadie diferente al propietario del camión, del transportador de carga, y por eso a los generadores hay que decirles cuando se de este tipo de situaciones necesitamos el apoyo de ellos, porque los costos incrementan”.

Así mismo, Luis Orlando Ramírez manifestó que “la ruta alternativa que autorizan en la vía Medellín-Bogotá, por Puerto Berrío, no es una ruta apta para tracto camiones. Hay dificultades específicamente en el municipio de Cisneros, donde físicamente los carros no alcanzan a girar en las vías, por lo tanto también se represan, hay mucha congestión en esa ruta alternativa”.

Otro de los llamados a ATC, está enfocado en que necesitan “utilizar también, si es el caso, la variante a Las Palmas por el municipio de El Retiro, porque no nos están permitiendo transitar por esa ruta y nosotros necesitamos alternativas también como los particulares. Pues obviamente hay que tener la seguridad vial, pero los transportadores de carga llevan 18, 20 o más horas en la ruta y también necesitan llegar a su destino final”.

Según los cálculos de la Asociación de Transportadores de Carga, “aproximadamente $1.500.000 diarios está perdiendo cada carro cuando queda represado en estos lugares del país. Y no solo ésta pérdida, sino que en estos lugares no hay el abastecimiento suficiente en cuanto a la alimentación en los hoteles y servicios básicos sanitarios”.