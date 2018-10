Sociedad Hidroituango evalúa si recibe la presa

Ante la Asamblea Departamental el gerente de la sociedad Hidroituango Gustavo Jiménez Arango explicó que evalúan los trabajos que debió realizar EPM como socio constructor para superar el estado de emergencia y que no se contemplaba en los diseños.



Agregó que fue necesario construir más de 40 metros de la presa con unas pantallas, que no corresponden a lo que se había pactado, "la pantalla está en estudio por parte de nosotros aceptarla o no como tal Lo que sí es cierto es que ese muro pantalla es con el fin de poder evitar un mayor riesgo aguas abajo del proyecto" recalcó el gerente Jiménez.



Además realizarán un estudio que determine lo que sucedió con el túnel de desviación y que ocasionó el colapso de la estructura, "nosotros lo que vamos a hacer en la contratación de un estudio especiales, por ejemplo un hidráulico sobre ese túnel 3 muy específicos y no empezar a elucubrar sobre una cantidad de cosas que puedan tener una causa raíz".



Confirmaron que los representantes de las aseguradoras ya se encuentran en Hidroituango como parte del proceso de reclamación de, por lo menos, 7,5 billones de pesos.