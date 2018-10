Sociedad Hidroituango mantiene cobros a EPM por incumplimientos

A través de una comunicación, la Sociedad Hidroituango propietaria del proyecto, le reiteró la exigencia de la activación de las pólizas de apremio dirigida al gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta.

En ella insiste en que, las causas de la emergencia y los retrasos en el proyecto, no son excusables. Agrega que el incumplimiento del hito siete se dio cuando no se hizo el cierre de las compuertas de desviación y posterior llenado del embalse el primero de julio, situación que no se hizo. Y por eso, consideran, se puede activar el cobro de las pólizas por un monto de cercano a los 16 mil millones de pesos.

Según la Sociedad Hidroituango un evento excusable “es un evento de fuerza mayor y un acto malintencionado de terceros, el cual debe ser irresistible o imprevisible, entendiendo este último como un hecho o circunstancia, que no haya sido lo suficientemente probable para que el contratista haya tomado las medidas necesarias para prevenir el hecho”, reitera que este no es el caso.

En la misiva se explica que si bien EPM informó con tiempo que los hechos ocurridos en el proyecto eran excusables, no se ha hecho llegar otro informe que corrobore esta versión.

Agregan que EPM no ha entregado una respuesta técnica sobre los ocho errores constructivos que derivaron la emergencia, presentado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y advierte que EPM no hizo uso del derecho de la defensa para evitar la responsabilidad jurídica.