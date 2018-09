Supernotariado intervendrá la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Atlántico

En diálogo con La W, el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa, señaló que un equipo viaja desde la capital del país hasta el municipio de Soledad (Atlántico) para ponerle la lupa a la Oficina de Instrumentos Públicos. Estas acciones se adelantan debido a algunas irregularidades detectadas luego de conocerse las quejas que han presentado los usuarios.

“A partir del lunes (17 de septiembre) queda intervenida esa oficina por la Superintendencia de Notariado y Registro (…) un equipo se desplaza desde Bogotá solo a ponerle la lupa. Hoy firmo esa resolución de intervención”, explicó Mesa.

Una de las anomalías encontradas por la Superintendencia era que los turnos de los usuarios no eran respetados.

“Cuando llega el documento a registro, eso tiene un turno y este se tiene que respetar (…) no se puede saltar otro documento que llegue después a ese anterior, la regla es sencilla: primero en el tiempo, primero en el derecho. Es la irregularidad más grande, porque hallamos bastantes. Encontramos que eso allá no opera (…) en Soledad era “primero el amigo”. Por eso, hicimos un plan de mejoramiento a ver si el registrador verdaderamente hacía los turnos conformes al tiempo en que iban llegando, y en una semana de seguimiento nos dimos cuenta que no había cambiado nada”, advirtió el superintendente.

Esta intervención durará 15 días, si bien la oficina continuará prestando sus servicios a los usuarios, como lo señala el funcionario: “No se cierra el servicio, se sigue prestando, pero se revisan uno por uno los documentos calificados en los últimos tiempos. Se mira por qué se está ateniendo mal a los usuarios. Esa intervención va a durar dos semanas y se hace una audiencia pública con constructores, usuarios, medios de comunicación para que la gente manifieste las quejas que tiene, porque hemos recibido muchas quejas de esa oficina”.

Según el superintendente Mesa, una vez determinado el diagnóstico general de la oficina, se tomarán decisiones, como pueden ser iniciar procesos disciplinarios contra el registrador o trasladarlo.

Si efectivamente se confirma que se están haciendo bien las cosas, se haría un nuevo plan de mejoramiento.