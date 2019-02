SuperSalud aplica restricción de afiliación a Medimás, Comparta y Emdisalud en Boyacá

Durante una audiencia pública con usuarios, representantes de las EPS, autoridades de salud y entes de control, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, informó que Medimás, Comparta y Emdisalud tienen restricciones de afiliación y tienen medidas especiales de vigilancia.

“Cuando yo le pongo la restricción es cuando miro los indicadores financieros, cuando una EPS no tiene el margen de solvencia, cuando no ha hecho una buena inversión de la reserva y cuando no tiene el patrimonio mínimo. Eso puede ser más peligroso que se sigan afiliando más usuarios, porque cada vez va hacer más pobre”, dijo el funcionario público.

Insistió que prefiere que los usuarios de esas tres EPS se vayan afiliando en otras que tengan un mejor comportamiento en la región, no solo con el usuario sino con la red pública y privada.

Dijo que los hospitales de Boyacá no se merecen esta suerte, sobre todo en los municipios de occidente y norte del departamento. “Me voy preocupado porque es parte del drama que está viviendo la Nación y me voy preocupado en especial con las tres EPS que tuvieron la mayor críticas”.

Aristizabal dijo que solo se levantará la restricción a las tres EPS en el departamento cuando demuestren que van a invertir, de dónde van a mejorar los indicadores financieros, cuando mejoren la red de prestación y no sea una red ficticia.

Finalmente el superintendente nacional dijo que su entidad a cargo recibió más de 10 mil quejas anuales de Boyacá. “Y no es el departamento con más quejas”.