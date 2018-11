SuperServicios multó a la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. La multa se impuso porque la empresa no realizó una cobertura diaria de los residuos, no efectuó un correcto manejo de lixiviados y no ejerció control de vectores y roedores.

SuperServicios multó a la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A.. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo