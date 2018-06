Suspenden a agentes de tránsito que habrían propinado golpiza a motociclista

A través de un video que se conoció en redes sociales, se hizo pública la agresión que sufrió Sebastián Noguera, un joven de 19 años que la noche del sábado recibió fuertes golpes durante un operativo en el que se le inmovilizó la motocicleta en la que se desplazaba, debido a que no tenía los documentos y pidió que se le entregara un comparendo antes de llevarse el vehículo en la grúa.

Según el joven afectado, en el momento de que pidió el comparendo a los agentes, se subió a la moto para que no se la llevaran. "Mi moto se la llevan hacia la grúa, cuando estaban esperando el turno para subirla, yo me senté en la moto y le exigí al agente No 9 que me entregaran primero el comparendo. Hago claridad en que yo no me estaba oponiendo a que se llevaran la moto porque sé que es lo que corresponde, pero no me dieron respuesta, simplemente hacen una ronda alrededor mío y me empiezan a empujar. Me echaron un polvo blanco en la cara y cuando yo los empujé me empezaron a pegar con puños, con el casco y patadas".

Según el reporte de Medicina Legal, Sebastian Noguera tiene una incapacidad de 15 días debido a una ruptura de pómulo izquierdo, lesiones en el ojo, tabique nasal partido y golpes severos en la espalda.

Sobre este caso, el Secretario de Movilidad Distrital, Ernesto Castro escuchó los descargos de los agentes de tránsito después de reunirse con el joven afectado y confirmó que los reguladores involucrados en este caso serán separados de sus cargos mientras la Oficina de Control Interno adelanta el correspondiente proceso disciplinario.

"Desde esta cartera no se va a permitir, ni se va a alcahuetear este tipo de abusos de autoridad. El proceso se trasladó a la Oficina de Control Interno Disciplinario, para que en el debido proceso ejecute las sanciones a que haya lugar", indicó el secretario. También recalcó que habló con el joven afectado y que serán veedores en el proceso que el ciudadano adelante en contra de los agentes debido a las lesiones.