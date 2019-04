Suspenden mesa de diálogo entre Gobierno e indígenas en el Valle del Cauca

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), suspendió en las últimas horas el diálogo entre el gobierno y los representantes de cabildos de cinco departamentos del país, que se concentran en el corregimiento de La Delfina, jurisdicción de Buenaventura, Valle del Cauca.

El anuncio fue hecho a través de la cuenta de Twitter de la ONIC, que insiste en que se necesitan garantías de no estigmatización, señalamientos o judicialización de los mingueros para continuar con las conversaciones.

#ATENCIÓN| La #MingaNacionalPorLaVida suspende diálogo con el Gobierno Nacional en La Delfina. Si no hay garantías de NO estigmatización, señalamientos o judicialización de los mingueros no podremos avanzar en la discusión del pliego nacional. @MinInterior @NancyPatricia_G.