Suspenden obra de la Carder por falta de permisos ambientales

Catalina Ardila, corregidora de La Florida, confirmó que con el acompañamiento de la Procuraduría Ambiental se decidió clausurar temporalmente la obra pues se presume que la misma afecta a los humedales de la zona. Además, no hay documentos que demuestren el permiso para dicha construcción.

Dijo la corregidora que existe un precedente de años atrás en que se había solicitado al a Carder un permiso para la construcción de algunas viviendas en el sector del parque San Francisco y fue negada la licencia, entonces no comprenden como se construyó.

Respuesta de la Carder

El propio gerente de la Carder Leandro Jaramillo confirmó que en caso de no tener los documentos que acrediten que se realizó la verificación ambiental antes de la ejecución de la obra pues tendrá que ser suspendida.

Inicialmente lo que argumentaron los responsables del proyecto es que para la intervención en el parque San Francisco de Asís no se requería licencia ambiental debido a que no se trataba de una obra convencional, y que se evidenció en los planes y en las excavaciones que se realizaron que no hay presencia de nacimientos de agua en ese lugar. Sin embargo, hasta no tener seguridad con el tema de la licencia ambiental no se tomaran decisiones.

Dijo el director de la Carder que la próxima semana se tendrá un resultado frente al tema, y se definirá si se reanuda la obra o si por el contrario debe ser suspendida.