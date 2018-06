Terminal de Transportes de Barranquilla asegura que no hay venezolanos en su entorno

En diálogo con La W, el subgerente de la Terminal de Transportes de Barranquilla, Dewin Silva, se refirió a los ciudadanos venezolanos que vivían en cambuches en la zona cercana a la terminal.

En días pasados algunos habitantes del sector habían asegurado que en el sitio se vivía de cerca la prostitución infantil, además del alquiler de menores para la mendicidad.

“Ahorita mismo no hay cambuches, solamente faltan dos personas, pero por el lado de la carrera 15. Esas dos últimas personas mediante la inspección de policía que se realizó el día 15 y en el día de ayer, se determinó que se retiraran el día viernes. Ellos mismos manifestaron que se iban el día viernes, son las últimas familias que tienen cambuche sobre la 15, no sobre el lado de la entrada principal, si no por el lado de atrás”.

Silva también declaró que ya fue recuperado el espacio y que el retiro de los venezolanos se realizó de manera voluntaria, aunque no dio detalles sobre el paradero de los ciudadanos.

“Se ha recuperado ya todo lo que es el contorno de la parte externa de la terminal, todo ese espacio público ya se recuperó. Muchos de ellos se fueron por voluntad propia. Yo creo que el proceso aquí finaliza y ya queda como un compromiso de la policía en mantener esas zonas así”, señaló el funcionario.