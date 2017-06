Todo estaba premeditado. Duele el zarpazo a la integridad de nuestro territorio: Pérez

Queda bajo la responsabilidad del gobierno nacional, los sufrimientos que pueda crear a todos esos antioqueños, por esta decisión intempestiva y acelerada, que desde nuestro punto de vista es ilegal e irresponsable.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, tras conocer la publicación de los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que incluyen a los corregimientos de Belén de Bajirá, Blanquiceth, Nuevo Oriente y Macondo, como parte del territorio chocoano, manifestó que “Antioquia está indignada con el Gobierno Nacional”.

El mandatario de los antioqueños, señaló que “desde hace varios años veíamos amenazas a nuestro territorio, el año pasado en agosto de 2016 delegados del señor presidente de la República, para levantar un paro cívico del Chocó, negociaron quitar un pedazo de territorio a Antioquia”.

Agregó que “en mayo de 2017, el Gobierno Nacional para levantar otra vez otro paro en el Chocó, acordó de nuevo despedazar el territorio antioqueño de una manera directa a uña libre, sin pasar por el Congreso. Es inaceptable que en un paro cívico se hagan reformas territoriales arañando un pedazo a un departamento y regalándoselo a otro”.

Acto seguido reveló que “en el día de hoy el Gobierno Nacional por intermedio del IGAC publicó un mapa oficial, donde Belén de Bajirá de Mutatá y tres corregimientos que son de Turbo, supuestamente pasarán a ser parte de Chocó”.

Para Pérez Gutiérrez “es bueno que todos los antioqueños sepamos que Belén de Bajirá ha sido toda la vida de Antioquia, fue colonizado y fundado por empresarios antioqueños y cordobeses. Todos los mapas que ha publicado el IGAC desde 1944 han incluido a Belén de Bajirá como territorio de nuestro departamento, y hoy de una manera sospechosa están tratando de robarse un pedazo del mapa de Antioquia”.

De igual forma expresó que “haciendo maromas y saltando normas legales que hemos invocado, el Gobierno Nacional hace caso omiso a todas nuestras quejas y en particular oculta la consulta que el mismo Gobierno le hizo al Consejo de Estado en 2014. En esa respuesta, el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno Nacional que los limites transitorios entre Antioquia y Chocó eran definidos en el informe del IGAC de 2003, y que el IGAC se los entregó al Ministerio del Interior el 23 de mayo de ese año. Y que los definitivos correspondería hacerlos al Congreso de la República”.

“En ese informe de 2003 el IGAC incluyó a Belén de Bajirá y a los tres corregimientos de Turbo, pertenecientes al departamento de Antioquia, y el Gobierno Nacional no ha querido hacerle caso a esa orden del Consejo de Estado”, aclaró el Gobernador Luis Pérez.

El burgomaestre fue enfático en que “con la decisión de despedazar nuestra unidad territorial, los antioqueños no podemos descansar hasta que logremos que se revoque esa medida. Estamos ante una humillación por fuera de las leyes. El único competente para modificar nuestros límites es el honorable Congreso de la República”.

Además agregó, “tenemos la convicción que losfuncionarios del gobierno nacional están cometiendo actos dolosos, conductas oprobiosas que oprimen al pueblo antioqueño. Tenemos la energía y el amor de sobra para luchar por nuestra amada Antioquia. Llamo a la unidad a todos los antioqueños, a que batallemos hasta que recuperemos esa unidad de nuestro territorio”.

Al recordar las acciones legales interpuestas por él y la Asamblea de Antioquia, informó que “la ordenanza que creó el corregimiento Belén de Bajirá en Mutata en el año de 1975 está vigente y solo la puede anular o una ley de la república o un tribunal contencioso. Y ahora resulta que los funcionarios del IGAC se auto adjudican la competencia de anular una ordenanza vigente. ¡Que horror, que atropello a la legalidad!”.

Ante esta situación, el gobernador dio a conocer que “los alcaldes de Mutata y Turbo ya interpusieron tutelas ante los jueces de la República para que no les destrocen sus municipios”.

“Hace 8 días el Gobernador de Antioquia conjuntamente con todos los congresistas de Antioquia le solicitamos una audiencia al señor Presidente, para exponerle detalladamente los argumentos que tenemos y evitarle el error que hoy mancha la historia de Antioquia y mancha la legalidad de Colombia. No fue posible conseguir la audiencia, esto lo entendí como el primer mensaje que todo estaba ya premeditado. Duele ese zarpazo a la integridad de nuestro territorio, pero no pararemos hasta encontrar justicia a favor de Antioquia”, denunció el mandatario paisa.

Dentro de las estrategias que utilizarán para recobrar la soberanía sobre el territorio de Belén de Bajirá, el Gobernador reveló que “hoy mismo acorde con el alcalde de Mutatá y con el alcalde de Turbo, y con sus honorables concejales convocar a una consulta popular para que los habitantes honren la democracia y manifiesten si quieren pertenecer al Chocó o si quieren ser como siempre antioqueños”.

“Si no respetan lo que mandan las normas, tienen que respetar la voz del pueblo, la expresión colectiva de la gente. Conviene que el gobierno nacional no se quede en Bogotá, que visite los territorios despojados para que observen la indignación, la rabia, el sentimiento de humillación que existe entre los ciudadanos. Allá no van a encontrar aplausos, solo rechazo y solo expresiones de inconformidad por esta decisión”, dijo Pérez Gutiérrez.

Así mismo explicó que “nos acompaña la noble convicción que el Gobierno ha violado el debido proceso y que sospechosamente han descuadernado la institucionalidad, solo por levantar un paro en el Chocó y a lo mejor sin saberlo, para darle gusto a unas bandas de ilegales que merodean en la zona”.

Como una estrategia de apoyo, el Gobernador reveló que “en solidaridad, por lo menos 150 ciudadanos me han manifestado que van a interponer tutelas, que van a hacer una tutelatón para que los jueces de la Republica actúen y no dejen cometer este acto hostil e ilegal contra Antioquia. Yo, entregaré todo lo que se necesite de mi parte para devolver el honor y la honra a nuestro departamento”.

El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, pidió la solidaridad de los colombianos, máxime porque ellos también podrían afrontar en algún momento una situación similar, “tengan cuidado que si un territorio vecino hace paro, se podría repartir parte de su territorio para levantar ese paro”.

Dentro de su alocución, el mandatario paisa destacó que “el 23 de junio el gobierno nacional prometió a los chocoanos expedir el acto administrativo de entrega oficial de ese territorio al departamento del Chocó, en acto que realizarían además en Belén de Bajirá como quien dice: tengan que este territorio es de ustedes, quédense con él de una vez. ¡Qué agresividad, que sevicia con los antioqueños! Con el dolor en el alma y contra un hondo sentido humanitario que llevo siempre en mi interior, debo manifestar que las leyes de la Republica le prohíben a todo Gobernador invertir recursos en territorio distinto al que le adjudican la constitución y la ley”.

Por eso, el mandatario de los antioqueños destacó que el departamento ha manejado la educación en Belén de Bajirá, siendo dueña de las plantas físicas educativas, también maneja la salud, con aguas de Urabá opera con subsidios el acueducto, allí funciona la empresa de residuos sólidos, se apoyan a los niños de cero a 5 años, con recursos de Antioquia, los restaurantes escolares y el único canal de televisión regional que llega a la zona es Teleantioquia.

Partiendo de ello, destacó que “todos los servicios que tiene Belén de Bajirá han nacido en el departamento de Antioquia, sí el Gobierno Nacional formaliza el próximo 23 de junio el acto administrativo para quitar este pedazo de territorio a nuestro departamento, Antioquia por ley no puede invertir ni gastar un solo peso en ese territorio, so pena que acusen a Antioquia de un peculado. O sea, que si se hace verdad lo que ha prometido el gobierno nacional, de inmediato, al segundo, Antioquia retiraría todos los servicios públicos que ofrece”.

Pérez Gutiérrez fue enfático en que “debe quedar claro que queda bajo la responsabilidad del gobierno nacional, los sufrimientos que pueda creársele a todos esos compañeros que han sido antioqueños, por esta decisión intempestiva y acelerada, que desde nuestro punto de vista es ilegal e irresponsable”.

Finalmente el burgomaestre recordó a los colombianos que “la única vía de acceso a Belén de Bajirá es por la carretera desde Mutatá, en Antioquia. O sea, que es la única manera de ir por vehículo a Belén de Bajirá es cruzando nuestro departamento de Antioquia”.