Trabajadores se toman hospital de Chiquinquirá por suspensión de contratos

Un grupo de 14 trabajadores e tomaron las instalaciones del hospital regional de Chiquinquirá, aduciendo que no les aparecen sus contratos laborales, y por ello requieren con urgencia una respuesta o solución por parte de la gerencia.

Rolan Jiménez, tesorero de Anthoc en Chiquinquirá, Boyacá asegura que a 21 personas que pertenecen al sindicato de manera intempestiva no se les renovó el contrato, hecho que califica como una represalia por haber ejercido el derecho de sindicarse. “estamos siendo perseguidos laboralmente”.

Los trabajadores despedidos insiste que no hay ningún argumento por el cual el pasado viernes 30 de noviembre se les informa del cambio de temporal. “Sencillamente los contratos laborales de los que hacemos parte del sindicato no aparecen hasta la fecha de hoy, no nos han dado respuesta”.

“Vemos una carencia total de voluntad para arreglar las cosas porque ya están contratando personas para remplazar a las que salimos”, explicó.

La W Radio, buscó a la gerente del hospital regional de Chiquinquirá, Luz Marina Estupiñán, quien manifestó que ella no tiene nada que ver con de la situación laboral de los trabajadores despedidos y que eso es un asunto o responsabilidad de las empresas Laboremos y Servicios Temporales S.A.

“La responsabilidad es directa de cada operador en donde no tengo nada que ver. (…)Yo ya hablé con ellos (trabajadores) y les dije que debían hablar con sus operadores que son sus patrones quienes los vinculan”, dijo Estupiñán.

La gerente insistió que ella lo que hace es contratar la prestación de los servicios y garantizar a través de los operadores, y que estos últimos, son lo que cumplen con su misión de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios.

“Yo no tengo que tomar una represalia contra nadie, eso es falso, además es conjetura de ellos”, expresó.

Sin embargo, los trabajadores dicen estar decididos a permanecer las noches que sean necesarias hasta que la gerencia les dé una respuesta.