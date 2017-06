Traer carga represada del Puerto de Buenaventura al Caribe es muy costoso: Rene Puche

Rene Puche, el presidente Ejecutivo del Puerto de Barranquilla, en diálogo con La W se refirió a la posibilidad de traer la carga represada en el Puerto de Buenaventura a los puertos del Caribe, esto con el fin de descongestionar buena parte de la carga que esta represada por el paro en esa zona del país.

“Yo pienso que la posibilidad de traer la carga que esta represada en el Puerto de Buenaventura hacia los Puertos del Caribe es una posibilidad bastante costosa, no solamente en tiempo, si no en dinero también, porque hay que pasar por el Canal de Panamá, hay que volver a cargar la carga que está en las bodegas para sacarla, y volverla a cargar en los buques, es una decisión bastante costosa y que toma tiempo.” Manifestó Puche.

Aseguró que aunque la movilización de la carga de un puerto a otro signifique un costo adicional, el Puerto de Barranquilla se encuentra en total disposición al momento de actuar frente a la situación.

“Tenemos un calado autorizado hoy en día de 10.2 metros así que ese no es problema, podemos recibir buques hasta de 35 y 38 mil toneladas, lo cual no es problema, nosotros en el Puerto de Barranquilla también tenemos capacidad en nuestras bodegas, estamos haciendo un movimiento de producto hacia bodegas externas con el fin de poder ayudar a la carga que venga de Buenaventura en caso de ser necesario, creo que por eso no hay problema, en Barranquilla existe una capacidad logística interesante en cuanto a bodegas de almacenamiento, no solamente las terminales, si no almacenes de depósito, por lo tanto desde el punto de vista logístico estamos todos prestos a ayudar y apoyar. Pero lo mejor que puede suceder es que se consiga una solución a lo que está pasando hoy en Buenaventura.” Puntualizó.