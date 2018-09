Transportan enfermos en hamacas debido al estado de las vías en Moñitos, Córdoba

Un verdadero drama enfrentan los habitantes del municipio de Moñitos, zona costanera de Córdoba, que temen enfermarse debido al mal estado de la vía Montería-Moñitos.

Según el presidente del Concejo de Moñitos, Gilberto Arrieta, hoy las hamacas han sustituido las ambulancias para transportar a los enfermos en busca de atención médica.

“Los enfermos no los pueden sacar. Los enfermos tienen que sacarlos en hamaca, una ambulancia no puede entrar. La vía Montería-Moñitos es la única que está sin pavimentar y tampoco tenemos calidad educativa porque los docentes no pueden llegar”, precisó el cabildante.



Así transportan a los enfermos en Moñitos, Córdoba. Foto: Colprensa.

De acuerdo con lo establecido, cerca de 54 kilómetros deben ser intervenidos para evitar los accidentes que a diario se registran con los pocos conductores que se le miden al gran reto de trasladarse hacia este municipio costanero de Córdoba, donde también la compleja situación ha afectado a los agricultores que no pueden sacar sus productos y de igual forma el turismo.

“Es una tortura subirse a un carro a emprender esos 54 kilómetros a Moñitos. Se nos están muriendo los enfermos. Hace poquito un colega se accidentó y murió porque quedó debajo del carro en un hueco. Los enfermos se nos están quedando en la vía”, narra el conductor Luis Ferrer.

Para superar la odisea que enfrentan los moñiteros, estos exigen voluntad política.

“Le hacemos un llamado a los dirigentes que por favor los senadores y representantes para que se conduelan de esta región. Ellos en época de elecciones sacan buenos votos”, indicó Luis Ferrer.

Así mismo, se indicó que para llegar a Moñitos, el trayecto desde Montería que debería durar solo minutos, hoy toma un tiempo de hasta 4 horas debido al pésimo estado de la ruta.

El alcalde de esta jurisdicción, Álvaro Casseres, advierte que por esta situación se afectan cerca de 10 mil estudiantes y que en varios corregimientos se Moñitos se han encontrado casos en los que enfermos han optado por morir en sus casas y no en las deplorables condiciones de la vía.

“Corregimientos como Buenos Aires, Las Flores y otros que quedan distantes de los cascos urbanos y los pacientes se mueren en la casa, no consultan al médico porque no hay medios de transportes. El transporte dura entre tres y cuatro días para poder llegar en pleno siglo XXI. Acabamos de firmar un convenio con el Invías donde son puros paños de agua tibia, pusimos la maquinaria y el Invías puso el material para ir adecuando”, sostuvo el mandatario.

El mandatario agrega que para adecuar la ruta, el Instituto Nacional de Vías (Invías) necesita invertir inicialmente 5 mil millones de pesos de los 130 mil millones que según el alcalde se requerirían para una solución definitiva.

Por lo pronto, solo se realizarían pequeñas intervenciones en los puntos más críticos tras el convenio firmado por cerca de 150 millones de pesos entre el municipio y el Invías.