Trasladan a una clínica al maestro Adolfo Echeverría

Fue trasladado a la clínica Julio Medrano de Barranquilla el maestro Adolfo Echeverría, quién es considerado uno de los compositores más célebres de Colombia.

Desde el martes 24 de enero, Anastasia Arrieta, esposa del cantautor colombiano, había denunciado incumplimientos por parte de su EPS Cafésalud porque no le estaba prestando la atención domiciliaria desde hace algún tiempo. “Él viene con su enfermedad de hace muchísimos años, pero ahora el 26 de junio me le dieron la casa por clínica, pero Cafésalud decayó y en esa situación crítica en la que ellos están pues no me le volvieron a poner un médico, ni una enfermera, ni medicamentos, lo tengo aquí abandonado”, señaló Arrieta.

Actualmente el maestro sufre una afectación en la piel y urgía que lo trasladaran. “Ahora mismo está presentando una fuerte infección, y le ha caminado durante 48 horas, le ha ido explotando en todo el cuerpo, ya está todo invadido, ya se ha reventado demasiado, la verdad es que estoy muy preocupada”, declaró la esposa del cantautor colombiano.

El traslado a la clínica se dio gracias a una ambulancia medicalizada que facilitó el distrito.