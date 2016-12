Trasladan investigaciones contra el alcalde de Barranquilla a Bogotá

Un total de 21 investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública, se adelantan contra el Alcalde Distrital de Barranquilla Alejandro Char, así lo dio a conocer el abogado y defensor de derechos humanos Luis Escorcia. El proceso es conocido como “El cartel de las tierras”.

Dichas investigaciones provienen de las Fiscalías 28, 29 y 60 Seccional Barranquilla. El abogado solicitó el traslado de las diligencias que se adelantaban en Barranquilla para la ciudad de Santa Fe de Bogotá, porque según Escorcia no se cumplían las garantías para adelantar los procesos.

“Aquí no hay garantías, aquí no hay justicia, aquí no hay Procuraduría, ni Provincial, ni Regional, ni mucho menos Personería Distrital, esos son unos entes omisivos, y han permitido que la impunidad pulule, aquí que en esta Seccional del Atlántico, aquí atropellan, y vulneran los derechos humanos de campesinos de desplazados, vendedores estacionarios, bajo la mirada omisiva de los entes de control del estado”. Denunció el abogado.

Ante el cambio de asignación de estas investigaciones, a mediados del mes de enero de 2017, el abogado presentará una solicitud de audiencias ante el Tribunal Superior de Bogotá Sala penal, para que oficie como Juez de control de Garantías en cada caso.

“Espero del señor Fiscal General de la Nación, que la impunidad no siga imperando en los casos donde la desidia institucional y la violación de los derechos fundamentales parecen ser el pan de cada día, esto bajo la mirada omisiva de los entes de control del estado, y la falta de patriotismo de quienes, por temor, no denuncian los actos de corrupción, y simplemente guardan un silencio omisivo el cual es letal para los fines del estado social de derecho.” Puntualizó el abogado.