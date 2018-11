Tribunal de Boyacá reversa decisión de Procuraduría sobre destitución de alcalde

Por considerar que la Procuraduría General de la Nación no es el organismo competente para destituir al alcalde de Almeida, Carlos Alberto Acevedo, por supuesta violación al régimen de inhabilidades el Tribunal Administrativo de Boyacá revesó dicha decisión al revisar una acción de tutela.

La decisión se debe a una aplicación de un tratado internacional de la Convención Internacional de Derechos Humanos que se había aplicado en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez, lo había destituido.

“El tratado dispone que ninguna autoridad administrativa, en este caso la Procuraduría, puede destituir a un funcionario elegido por voto popular, únicamente lo podría hacer cuando se trate de casos de corrupción, pero si no es un caso de corrupción la Procuraduría carece de competencia para destituir a un funcionario público”, explicó a La W Gilberto Rondón abogado del alcalde.

En consecuencia y teniendo en cuenta los aspecto anteriores el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó la restitución a su cargo de manera inmediata.

“Aquí no se trata de un caso de corrupción si no de una presunta inhabilidad pues de acuerdo con el Tribunal y el Consejo de Estado en el caso de Gustavo Petro no puede destituir a un funcionario público elegido popularmente porque explícitamente le estaría anulando la elección que es solo competente y facultativo de los jueces de la República”, explicó.

El pasado 17 de septiembre el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, anunciaba desde Tunja que destituía a Acevedo, por violación al régimen de inhabilidades.

“Uno no puede ser contratista del Estado y después aspirar a cargos de elección popular y esta situación se configuró en el caso del alcalde de Almeida”, explicó Carrillo.