Tribunal decidirá quién continua de juez en caso de los autopréstamos de Silvia Gette

Miguel Gonzáles Sánchez, abogado defensor de Silvia Gette, en diálogo con La W radio, declaró que en el día de hoy en una audiencia la Juez Primera, señaló que no aceptaba la recusación del Jjuez anterior, Julio de la Hoz, y que este debía continuar conociendo el proceso.

De la Hoz había sido recusado por la defensa por haber sido funcionario de la Universidad Autónoma del Caribe cuando Ramsés Vargas era rector de la institución.

“Ella dice que el juez simplemente se basó en que para evitar cualquier suspicacia se declaraba no apto para reconocer el proceso. Lo que la juez responde que estas no serían las razones para no conocer un proceso”, señaló Gonzáles.

Ante esta situación, el Tribunal de Barranquilla, Sala Penal, será el encargado de determinar quien de los dos conocerá el proceso.

“Nosotros confiamos en que el Tribunal en una decisión Salomónica, la Juez Primera sea la que continúe conociendo el proceso, porque como sabemos el anterior juez trabajó en la Universidad Autónoma, y eso no nos da garantías dentro del proceso”, indicó el abogado.