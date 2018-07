Un sujeto golpeó con un bate a un menor de 11 años

El hecho habría ocurrido en el barrio Ciudadela Metropolitana de Barranquilla, cuándo un hombre de aproximadamente de 60 años, en un hecho de intolerancia y violencia atacó a varios niños con un bate, debido a que no le habría agradado que jugaran en frente de su vivienda.

“Al parecer los niños se encontraban jugando a las escondidas, el señor estaba disgustado, porque estaban jugando al frente de su vivienda y en un acto de intolerancia el señor comenzó a decirles que se retiraran, los niños no quisieron entonces el señor no hizo otra cosa si no tomar el bate y pagarle a los niños, lamentablemente cogió fue al niño de 11 años, lanzó el bate y le pagó en la cabeza al menor.” Señaló en dialogo con La W Yeimi Vargas, Jefe de la Unidad de Infancia y Adolescencia.

Actualmente, el menor se encuentra estable, bajo observación médica. En cuanto a su agresor, esta sometido a investigación, ya que hubo una denuncia en su contra por parte de los familiares, por lesiones personales.