Una persona muerta y otra herida deja caída de un árbol en la vía Montería-Cereté

Congestionado se vio el paso vehicular en la vía Montería-Cereté, tras el colapso de un árbol que le causó la muerte a una persona y otra permanece bajo observación médica.

La víctima mortal fue identificado como Héctor Javier Romero Velásquez, de 23 años.

“Un árbol que se encontraba fitosanitariamente bien en este caso cayó sobre la vía. Allí el único llamado es al Concesionario Córdoba-Sucre, Autopistas de la Sabana, por el tema de que ellos no quieren asumir la responsabilidad frente a la poda y tala de los árboles que están en el tramo de la Postobón hacia allá, es un tramo concesionado. En distintas ocasiones les hemos pedido que por favor asuman su responsabilidad, dicen que contractualmente no la tienen pero es un tramo vial, ellos cobran peaje. Nosotros no tenemos un censo arbóreo, se hicieron tres reuniones, se enviaron tres misivas y han hecho caso omiso, nos va a tocar a nosotros, al municipio con bomberos apoyarnos y poder hacer la respectiva poda y tala de los árboles que fitosanitariamente no se encuentren bien”, indicó el secretario de Gobierno de Montería, Arturo Mercado.

Frente al delicado cuadro aún no se ha conocido pronunciamiento alguno por parte de Autopistas de la Sabana.