Universitarios, centrales obreras y gremios anuncian nuevas movilizaciones en Manizales

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) asegura que el próximo 13 de diciembre se tomarán las calles del país de la mano del gremio transportador, para pedirle al Gobierno Nacional una pronta solución a las necesidades del pueblo colombiano.

Germán Camilo Díaz, presidente de Apucaldas (Asociación Sindical de Profesores Universitarios de Caldas) indica que lamentablemente el Gobierno sigue incumpliendo con lo pactado para la educación superior y que por eso han realizado seis movilizaciones y preparan una más la próxima semana.

“Estamos invitando a toda la población colombiana para que salga a las calles a protestar, no solo en contra de la reforma constitucional o Ley de Financiamiento, sino también para que hagan un acompañamiento al movimiento universitario, porque defender la universidad pública es defender al pueblo colombiano”, señala Díaz.

Por su parte, el presidente de la CUT seccional Caldas, Óscar Arturo Orozco, indica que el 13 de diciembre se realizará una gran marcha nacional que integra a todos los sectores del país, con el fin de que responda por la crisis de los transportadores, solucione el escenario de las universidades y otros temas de afectan notablemente al país.

“No solo estamos hablando de los recursos para las universidades, hablamos también que el SENA esta desfinanciado en cuatro mil millones de pesos, lo que significaría cerrar 10 seccionales en el país, incluida la de Manizales. Temas particular de la evasión, los recursos fiscales son dineros que el país podría recuperarlos y utilizar específicamente para invertir, de esta manera nos parece que el Gobierno Nacional viene chantajeando al decir. Que si no se aprueba la ley de financiamiento se podrían en peligro recursos que tienen que ver con la tercera edad, con la primera infancia incluso Bienestar Familiar está metido en este problema tan grave”, afirma.

Por su parte, Juan Carlos Jaramillo, estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas y quien integra la mesa de diálogos, manifiesta que hay rubros del Icetex, de la Generación E y presupuesto que nunca se dieron por parte del Estado. El estudiante también señala que no van a denunciar o señalar a los encapuchados.

“Nosotros no tenemos ninguna intención de señalarlos, obviamente consideramos que las movilizaciones se deben hacer dando la cara a la sociedad, incluso consideramos que el tipo de capucho que hay en la Universidad de Caldas no es violento, que no trasciende de los simbólico y no consideramos que no han hecho actos que lamentar en Manizales. Igual esperamos que los compañeros que se suman a la movilización mostrando sus rostros y que el Gobierno debe cumplir con lo básico que es el sistema económico para el funcionamiento de las 32 universidades públicas del país”, dice Jaramillo.

Fecode y Educal en Caldas indican que desde ya anuncian cese de actividades académicas para el comienzo del 2019.