Uptc en Boyacá suspende semestre acádemico

El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, confirmó la suspensión de las clases pregrado presencial y a distancia en el segundo semestre de 2018.

"Porque no se ha logrado un concenso con la mesa de concertación de la comunidad educativa y hasta que esto no se logré, no se reanudarán las clases", dijo Alfonso López, rector de la Uptc.

El Consejo Académico se reunirá el próximo cinco de diciembre y de otra parte la nueva mesa de concertación se reunirá el 10 de diciembre.

La medida aplica para las sedes ubicadas en los municipios de Tunja, Duitama, Chiquinquirá y Sogamoso.