Venezolanos en Barranquilla duermen en las calles y no tienen alimentos

El éxodo de los ciudadanos venezolanos hacia Colombia tiene uno de los puntos más críticos en el departamento del Atlántico, según Pedro Alfonso Giraldo, director de la fundación Papá Trovador.

Giraldo ayuda a los ciudadanos del país vecino con iniciativas mediante brigadas de apoyo, para brindarles alimentos y medicinas. En diálogo con La W, calificó como delicada la situación de los ciudadanos en Barranquilla, ya que se ha evidenciado que muchos de ellos pasan las noches durmiendo en el piso, hacinados y sin ningún alimento

“En la Terminal de Transporte es muy dramática la situación porque están en el parqueadero de los taxis de la terminal (…) ahí hay más de 150 personas según un censo y entre ellos hay mujeres embarazadas, niños de brazos, niños de dos o tres años durmiendo en el piso, sin ningún alimento (…) es tan delicado el asunto, que por hacer una necesidad fisiológica en la Terminal, tienen que pagar 3.000 pesos”.

Declaró también que la situación es muy crítica debido a que hay varios menores que se encuentran enfermos y que no cuentan con ningún tipo de asistencia.

“Es importante el problema epidemiológico (…) en los niños hay brotes, diarrea, vómitos, la cosa es delicada. En Barranquilla, por lo que he notado, yo calculo que puede haber unas 3.000 personas. Si sumamos las del Terminal, podemos hablar de 3.500 personas que no tienen techo, no tienen hogar, duermen en las bancas, venden tinto y agua en la calle, pero eso no solventa totalmente su situación”, señala Giraldo.