Verifican colapso parcial de una edificación en construcción en Medellín

A esta hora Bomberos Medellín y Gestión del Riesgo, atienden un colapso parcial de un proceso constructivo en la vereda San José del Manzanillo, en el corregimiento Altavista, en el suroccidente de la capital antioqueña.

Camilo Zapata Wills, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagred), reveló que personal de bomberos se encuentra evaluando las condiciones en la zona, pero hasta el momento se descarta que haya personas lesionadas.

Esta emergencia, que se registra en el sector Los Tanques, afectó una de las rutas de buses que abastecen el metro de Medellín.

Las autoridades, aún no han brindado detalles del número de pisos exactos de la construcción y si contaba o no con licencia. Aunque se estima que no superaría en tres, el número de plantas.