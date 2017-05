[Video] Cartageneros protestan contra decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde

Un grupo de ciudadano se concentró en la plaza de la aduana con pancartas y megáfonos, expresando su desacuerdo con la decisión del procurador de suspender por tres meses al Alcalde de Cartagena, para adelantar las investigaciones, por presunta responsabilidad en la muerte de 21 personas del Edificio Portal de Blas de Lezo II.



Según los ciudadanos, el proceso contra el mandatario, se debe a un 'complot político', de quienes según ellos, están interesado en adueñarse de la alcaldía.



"No van hacer con Manolo, lo mismo que con Campo. Lo que es con Manolo es con nosotros. Pedimos se respete la decisión del pueblo, nosotros escogimos este alcalde y no por pretensiones de los políticos corruptos nos tienen que imponer gobernante", dijo uno de los manifestantes.



El vocero de la manifestación que contó con una tarima, era Felipe García, asistente del Alcalde y quien protagonizó el penoso video de 'usted no sabe quién soy yo', porque agentes del tránsito le solicitaron documentos.



Garcia aseguró que quienes querían al alcalde fuera de poder, se quedarán con los crespos hechos.



La marcha fue asistida por un grupo de ciudadanos, quienes llegaron en buses, como el antiguo método usado por los politiqueros, para llenar recintos.