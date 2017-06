[Video] Denuncian a ciudadano que se orinó en caseta recién instalada en Bocagrande

Recientemente fueron dotadas las playas de Cartagena, en el sector de Bocagrande con casetas, que hacen parte del proyecto de ordenamiento de playas y para lo cual se unieron el Ministerio de Comercio, industria y turismo, la Alcaldía de Cartagena y la Corporación de Turismo y contaron con una inversión $6.500 millones.

En un video quedó registrado un ciudadano, quien sin importar que habían personas al interior de una caseta, que le pedían no usar el inmobiliario como baño, procedió a orinar y echando de menos el llamado de la mujer, que insistentemente le pide no hacer la necesidad en el lugar, en tono muy tranquilo manifestó, “ya me oriné”.

“Ahí está la cámara, está viendo lo que está haciendo… papi es que esto no es puesto para orinar, la cámara está ahí… ya me mee… ok ya te measte el local, ok”.

A través de redes sociales han cuestionado el actuar del hombre y la falta de cultura ciudadana, para proteger y conservar los bienes de la ciudad, especialmente los usados para atracción turística.

Al respecto no se han pronunciado las autoridades locales ni de turismo.