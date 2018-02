[Video] Denuncian que Policía disparó a hombre que no se detuvo en un control en Popayán

Un video fue revelado en las últimas horas, en el que se aprecia cuando presuntamente un integrante de la Policía Metropolitana de Popayán acciona su arma de dotación en contra de un motociclista que no se detiene en un puesto de control.



Se trata de Jaime Andrés Lasso, quien permaneció 30 días hospitalizado en cuidados intensivos del Hospital San José, luego de sufrir una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza y posteriormente un fuerte golpe por accidente de tránsito.



Este ciudadano no obedeció la orden de detenerse en un puesto de control de la Policía Nacional en la capital del Cauca, por lo que un uniformado salió a su encuentro y le disparó, lo que hizo que perdiera el control del vehículo y chocara contra un muro.



Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero, pero el video fue revelado recientemente por el abogado del motociclista, Daurbey Ledezma, quien aseguró que aunque lo lesionaron, los uniformados “no le prestaron los primeros auxilios y fue reportado a la central de radio y las demás autoridades como un accidente de tránsito”.



El afectado, que sufrió una fractura de cráneo, aseguró que no supo qué hacer y creyó que había cometido un error, cuando se registró el caso. La esposa del ciudadano dijo que la Policía es la responsable de este hecho y trató de encubrirlo.



El abogado de la víctima dijo que interpondrán una acción legal por los hechos ocurridos, pues la historia clínica es clara al señalar que fue impactado por arma de fuego.



Mientras tanto, la Policía anunció una investigación por el caso, aunque aclaró que el ciudadano transitaba en medio de una restricción vial y no obedeció una orden de pare. Las investigaciones continúan.