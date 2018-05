[Video] Duro reclamo del “Pibe” Valderrama sobre el estadio de Santa Marta

En las últimas horas se dieron a conocer, a través de las redes sociales, algunos apartes de una entrevista concedida por Carlos “El Pibe” Valderrama, en la que hace duros cuestionamientos a la Alcaldía de Santa Marta por los retrasos en el estadio de fútbol Sierra Nevada.

“…Ustedes no tienen ni cabina para prensa en ese estadio. Cuando yo lo dije, el alcalde salió a decir que yo vivía en Barranquilla, como si por vivir afuera no me diera cuenta de lo que pasa en Santa Marta”, expresó el exfutbolista.

La construcción del estadio fue contratada por la Alcaldía Distrital con el Consorcio Deportivo Santa Marta para los Juegos Bolivarianos del mes de noviembre del 2017. Sin embargo, las obras no lograron culminarse antes de los Juegos y se han hecho compromisos con los contratistas en distintas fechas.

En la última audiencia de seguimiento de obras, el alcalde Rafael Martínez aseguró que el estadio será recibido en su totalidad el próximo 15 de junio.