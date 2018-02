[Video] La penosa celebración de cumpleaños del alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, fue sorprendido el pasado martes 13 de febrero por un grupo de mariachis que ingresó a su despacho para dedicarle canciones en honor a su cumpleaños.

La sorpresiva serenata fue ofrecida por un líder cívico que no contaba con la reacción del mandatario.

En un video que circula en redes sociales, se observa cuando el hombre, a quien el alcalde llama “Villegas”, llega con músicos, torta y globos para celebrar los 73 años de Armitage. Con lo que no contaba el líder era con que el sorprendido sería él, pues equivocó la fecha de cumpleaños

El alcalde le explicó a el líder cívico que no era el día su cumpleaños y le pidió que se retirara del lugar porque había interrumpido un consejo de seguridad, que adelantaba para analizar los últimos hechos delictivos cometidos en la ciudad.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos señalaron de descortés al alcalde caleño, mientras que otros defendieron al mandatario que se notaba preocupado por la situación de seguridad que vive Cali. Lo cierto es que “Villegas” no volverá a olvidar que Maurice Armitage cumple años el 14 de febrero y no el 13, como él creía.