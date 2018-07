[Video] Pastor rompe a martillazos imagen de la Virgen María en Mompox

En plena plaza Simón Bolívar del municipio de Mompox, uno de los pueblos más religiosos del país, un pastor evangélico rompió una martillazos una imagen de la Virgen María, en plena celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen.

Mientras destruía la imagen el pastor repetía: “esto no tiene vida (…) esto no tiene vida” y luego, como se ve en el video, pasa a pisotear los restos del busto de la Virgen mientras decía “esto no sire. No sirve”.

El arzobispo de Cartagena, monseñor Jorge Enrique Jiménez, rechazó el hecho y señaló que este acto debería ser analizado por la justicia, porque viola el derecho que de los católicos de venerar a la Virgen María.

“Es un asunto no religioso, sino de derechos humanos. La justicia debe intervenir, y que lo juzguen porque está irrespetando los derechos de los católicos”, pidió el arzobispo.