[Vídeo] Rifirafe entre Gobernadora del Valle y Alcalde de Cali por seguridad

La Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro salió al paso a las declaraciones dadas por el Alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien le pidió "respeto y no meterse en las decisiones sobre seguridad".



La mandataria escribió en su cuenta en twitter, "invito a #TrabajarDeCorazón para salvar vidas no puede ser visto como "politización" del tema: ni por los funcionarios, ni por la prensa, ni por los particulares. Si un gobernante considera sus funciones como una “cocina”, superpone su Ego a las vidas de los caleños".

Invito a @MauriceArmitage a bajar la guardia y a que #TrabajemosDeCorazón en unidad, la mano dura guardémosla para aplicarla, juntos, contra los delincuentes; los caleños también son Vallecaucanos y lo que pasa en Cali, pasa en El Valle Del Cauca. — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) 1 de noviembre de 2018

El rifirafe se da luego de las explosivas declaraciones del Alcalde de Cali quién en medio de una entrega de dotación escolar manifestó su desacuerdo con el ingreso de las fuerzas especiales del Ejército para combatir la criminalidad en la ciudad propuestas por Toro Torres.

Dicha iniciativa consiste en ingresar 50 uniformados de grupos especiales a las zonas más críticas de la ciudad.

Armitage expresó enfáticamente que "a Cali hay que socializar darle trabajo y educación a la gente, en vez de pensar en militarizar la ciudad. Y no voy a permitir, que le digan a la gobernadora desde hoy que mi trabajo de tres años luchando no puede ser militarizar una ciudad. Así no se hace la política en el país tenemos que cambiar la forma de hacer política, que nos entendamos y que nos respetemos mutuamente".



Asimismo recordó que la cifra de homicidios en la ciudad disminuyó en el último mes.



Según datos de la secretaría de seguridad, en octubre hubo una reducción de muertes violentas del 24%, es decir en lo corrido del mes hubo 76 muertes violentas a comparación de más de 100 del año anterior.



En lo corrido del 2018 se han registrado 945 crímenes en Cali.