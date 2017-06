“Ya no queremos venir a clases en estas condiciones”: Estudiantes Uniatlántico

Los estudiantes de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico realizaron una asamblea con el fin de determinar las acciones pertinentes que se llevarán a cabo con el fin de obtener respuestas por parte de las autoridades estudiantiles, debido que consideran que a las instalaciones donde desarrollan sus clases no son las más óptimas, la convocatoria por parte de los estudiantes fue originada por el desplome de dos salones durante el fin de semana.

“Lo que queremos es organizarnos como toda una facultad, los cinco programas para luchar justamente por los problemas locativos, administrativos, y académicos que se presentan en la facultad, porque no es simplemente un techo lo que nosotros queremos luchar; nosotros estamos pidiendo, es una reestructuración en la parte administrativa, que lleguen personas competentes a ocupar los cargos, que aquí maneja la facultad.” Señaló Antonio Herrera estudiante de artes plásticas.

Los estudiantes consideran que la sede de la Facultad de Bellas artes aún está en riesgo por ser una estructura antigua: “No se han hecho los estudios pertinentes, y al no hacer los estudios pertinentes, pues no se hacen las construcciones pertinentes. Simplemente paños de agua tibia, en siete años que pasó la anterior emergencia hasta este año, como estudiantes estamos en la posición de que ya no más, no queremos venir a dar clases en estas condición, podemos llegar y se puede caer el techo encima, o se puede caer un abanico, como ha pasado ya anteriormente en clase o se cae un cielo raso de un salón con un estudiante adentro, porque ha pasado", declaró el estudiante.

Por último, hicieron un llamado a las autoridades estudiantiles para que rescaten, y además escuchen la inconformidad que tienen los estudiantes en cuanto a la edificación, “No es simplemente como dijo la universidad en un comunicado, de que fue por antigüedad, es por la negligencia y por falta de control y de supervisión por parte de las autoridades de la universidad, que en este caso está liderada por el Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, esperamos que nos atienda y de pronta solución a esto”, puntualizó.