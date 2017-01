4 mitos acerca del cuidado de la vista ¿Quieres mejorar tu visión? Come más zanahoria. Una de las cosas que puedes hacer para protegerla es no pasar tanto tiempo frente a la pantalla de la computadora. Son recomendaciones que difícilmente te resultarán desconocidas, pero resulta que no es tal cual de esa manera.

Si tus padres lo hubieran sabido... Foto: THINKSTOCK, tomada de BBC Mundo.