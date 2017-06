Cómo ayudar al planeta sin salir de su casa

Activistas a favor del medio ambiente los hay de todos los tamaños y sabores como los Chipkos de la Indía, - de hecho la palabra Chipko significa abrazar-, que rodean los árboles para protegerlos des sus enemigos, hasta los Rainbow Warrior de Green Peace, que se dedican a entorpecer las actividades de los barcos balleneros para cuidar a estos animales. Sin embargo, si usted quiere ayudar al planeta no hace falta que tomé estas acciones. Lo puede hacer desde la comodidad de su casa. ¿Cómo?

El primer paso es ahorrar agua. Aunque el 70 por ciento del planeta está cubierto por líquido, la inmensa mayoría de esta, -un 97 por ciento-, es salada y un dos por ciento está congelada, dejándonos apenas un uno por ciento para repartir entre el consumo humano, de los animales, procesos industriales, etc. En pocas palabras, es un bien inapreciable que muchas veces descuidamos porque aparentemente tenemos en abundancia.

Así que un primer paso es corregir cualquier desperdicio que tenga de agua: duchas demasiado largas, cerrar el grifo antes de enjabonarse, arreglar las goteras en los lavaplatos, no usar la lavadora a medias, etc ., son algunas maneras de hacerlo, al mismo tiempo que puede instalar dispositivos para ahorrar la cantidad de líquido que consume. No sólo ayudará al planeta también reducirá gastos en sus recibos del acueducto.

Otra práctica que también ayudará al planeta, y al mismo tiempo a su bolsillo, es disminuir su consumo eléctrico. Esta iniciativa se puede realizar de una forma tan sencilla como apagar las luces de las habitaciones donde no haya nadie presente y remplazar los bombillos tradicionales por los ahorradores.

Es importante recordar, además, que la energía consume recursos ambientales como carbón, petróleo y que incluso las hidroeléctricas tienen un fuerte impacto en los ecosistemas donde son instaladas. Además el consumo de combustibles fósiles liberan gases que ayudan al formar el efecto de invernadero, calentando cada día más la superficie del planeta.

Otra iniciativa aconsejable y de moda en estos días es reciclar y no usar tantas bolsas plásticas (aunque haya gente que crea que eso está relacionado con política). Cada basura que arrojamos es un contaminante más en el agua y en los bosques y, aunque los efectos individuales no son tan visibles, basta recordar que sólo Bogotá produce 2,3 millones de toneladas de residuos anuales de los cuales solo se reciclan el 3,9 por ciento (92.826 toneladas).

Las bolsas plásticas son otro problema, pues sólo en un minuto se usan 2 millones de bolsas de estas en todo el mundo, un elemento que no es biodegradable (se demora entre 100 y 500 años para descomponerse) y que provoca la muerte anual de más de 100.000 animales marinos. Por ello es mejor que use una bolsas reutilizables.

Otra práctica que se puede realizar desde el hogar es consumir productos que cuenten con sellos ecológicos. Por ejemplo alimentos que hagan parte de iniciativas de “pesca responsable”. Por último, cuando pueda deje el carro en casa y use transporte público; o mejor aún, usar la bicicleta. No sólo estará ayudando al medio ambiente sino también a su salud (necesitamos más gente como usted).