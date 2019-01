Consumir un poco de marihuana puede cambiar el cerebro de un adolescente

Consumir un poco de marihuana de forma recreativa apenas una o dos veces puede cambiar el cerebro de un adolescente, según un estudio realizado en europeos de 14 años que ha encontrado diferencias en el volumen cerebral entre quienes han probado esa droga y los que no.



Publicado en la revista "The Journal of Neuroscience", el estudio es el primero que presenta evidencias de que un aumento en la materia gris en ciertas partes del cerebro adolescente es "consecuencia probable" del consumo de marihuana en niveles bajos, según sus autores, investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos.



La investigación se realizó en adolescentes de 14 años de Irlanda, Inglaterra, Francia y Alemania, como parte de un proyecto europeo a largo plazo conocido como "Imagen".



Entre los participantes había 46 adolescentes que declararon haber consumido marihuana una o dos veces en su vida y cuyos cerebros mostraron un mayor volumen de materia gris en regiones ricas en receptores de cannabinoides.



Las mayores diferencias de materia gris entre los que habían consumido marihuana y los que no se detectaron en la amígdala cerebral, involucrada en procesos relacionados con las emociones, y en el hipocampo, vinculado al desarrollo de la memoria y las habilidades espaciales.



Las diferencias entre unos y otros cerebros persistieron a pesar del control de muchas variables, entre ellas el sexo, el estatus socioeconómico y el consumo de alcohol y nicotina.



"El consumo de solo uno o dos porros parece cambiar los volúmenes de materia gris en estos adolescentes", concluyó Hugh Garavan, autor principal del estudio y profesor de psiquiatría en la Universidad de Vermont.



Lo que significa el aumento del volumen de materia gris en ciertas partes del cerebro adolescente todavía no está claro y, además, son necesarias investigaciones adicionales para determinar si los hallazgos de este estudio se aplican a poblaciones más diversas.