Es un hecho: viajar nos hace felices

Pese a los obstáculos que los turistas deben afrontar a menudo cuando viajan -ya sea por diferencias culturales, el idioma o vuelos retrasados o cancelados en el último minuto-, lo cierto es que suelen volver a casa más relajados y felices. De hecho, así lo corrobora un reciente estudio sobre los beneficios que tiene viajar para el bienestar psicológico y mental.



La investigación en cuestión fue realizada por un grupo de expertos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda (Países Bajos), que llegaron a la conclusión que los viajeros presentan unos índices de felicidad superiores a los no viajeros, sobre todo en el periodo previo a las vacaciones.



Este estado de mayor alegría y realización personal se explica por varios motivos: desde el nerviosismo y excitación que se experimenta al preparar con ilusión una nueva aventura en el extranjero, al deleite que produce explorar lo exótico y forastero.



"El gozo de descubrir, el placer de conocer a gente con orígenes diferentes y, por último, la emoción de probar comida que no acostumbraría a encontrar en casa suelen superar las tensiones que se producen al viajar. Soy extremadamente feliz cuando me siento en conexión con la historia de la humanidad o del planeta", asegura el escritor Stefan Klein en un su libro 'The Science of Happiness'.



Asimismo, viajar le ofrece al turista la posibilidad de poder estar en contacto con estilos de vida con los que siempre ha soñado y que solo ha podido ver a través de la televisión.



"Pasé varios meses viajando por Estados Unidos. Como fan de las series estadounidenses, fue genial poder visitar algunas de las ciudades en las que están basados estos programas. También me encantó Japón. Su cultura es única y nunca había experimentado algo así. Y la comida es fantástica", aseguró el antiguo campeón mundial universitario de debate Lewis Iwu hace unos meses a la CNN.