21st Century Fox venderá la mayor parte del grupo a Disney

Las negociaciones han tenido lugar en las últimas semanas pero no hay certeza de que puedan terminar en acuerdo entre las dos firmas, según fuentes al tanto de esas conversaciones entre 21st Century Fox y Disney citadas por CNBC.



Parte de los altos ejecutivos de 21st Century Fox empiezan a creer "cada vez con más fuerza" que para poder competir mejor en el mercado necesitan concentrar sus negocios en las noticias y en el deporte, según el mismo canal.



Al parecer las dos partes implicadas no mantienen conversaciones en la actualidad, pero las personas consultadas por CNBC bajo condición de anonimato no descartan que se vuelvan a retomar en cualquier momento.



De momento se desconoce el tipo de estructura que podría tener el acuerdo de compra y tampoco se han revelado detalles de los términos financieros que están encima de la mesa de negociación, según el mismo canal financiero.



Después de hacerse públicas las conversaciones, la cotización de 21st Century Fox se interrumpió de forma momentánea en Wall Street, y a dos horas del cierre de la sesión sus acciones se disparaban un 5,97 % en el mercado Nasdaq, donde se han depreciado un 5,21 % desde enero.



Por su parte, los títulos de Walt Disney, uno de los treinta valores que forman parte del índice Dow Jones de Industriales, subían a la misma hora un 1,07 % en la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde se han depreciado un 4,31 % desde que comenzó el año.